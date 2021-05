SIM economica | quale scegliere

Leggi su navigaweb

(Di lunedì 17 maggio 2021)una SIMnon è affatto facile ai giorni nostri, visto che gli operatori di telefonia mobile più famosi offrono dei prezzi davvero molto elevati anche per le offerte di base o per le offerte per chi viene da altri operatori (in portabilità). Se non vogliamo spendere troppo per la nostra nuova SIM e cerchiamo l'offerta più bassa possibile per il nostro telefono non dobbiamo fermarci alle prime offerte che troviamo su Internet o in un qualsiasi sito di confronto offerte, visto che spesso le offerte migliori sono nascoste o poco pubblicizzate. Nella seguente guida vi mostreremo le SIM economiche che è possibilein questo momento, così da spendere pochissimo per avere chiamate illimitate e una quantità di dati Internet sufficiente per poter navigare sui social, vedere i video in streaming e fare videochiamate di ...