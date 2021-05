Silicon Valley e Seattle: le due capitali tecnologiche del XXI secolo (Di lunedì 17 maggio 2021) Lontano dal cuore politico statunitense sono sorte negli anni ’90 del secolo scorso le più importanti capitali tecnologiche non solo degli Usa ma di tutto il mondo: in California la Silicon Valley e, sempre lungo la costa del Pacifico, la città di Seattle. Da qui sono partite le più importanti innovazioni in grado di influenzare InsideOver. Leggi su it.insideover (Di lunedì 17 maggio 2021) Lontano dal cuore politico statunitense sono sorte negli anni ’90 delscorso le più importantinon solo degli Usa ma di tutto il mondo: in California lae, sempre lungo la costa del Pacifico, la città di. Da qui sono partite le più importanti innovazioni in grado di influenzare InsideOver.

Advertising

sole24ore : ?? Avevamo una Silicon Valley in Italia e non ce ne siamo mai accorti. Potevamo essere i pionieri della rivoluzione… - kylemurp14 : @RobFai Martin Starr in Silicon Valley - fguglieri : @giovanni_arata @Domani @aubreymcfato Grazie! ???? In effetti avevo scritto anche della Valle oscura qui: - palabritadepape : RT @nenanewsagency: INTERVISTA. Suad Amiry: «La disobbedienza di #Gerusalemme è la vera resistenza». L’architetta e scrittrice palestinese:… - CheGuevaraRoma : RT @nenanewsagency: INTERVISTA. Suad Amiry: «La disobbedienza di #Gerusalemme è la vera resistenza». L’architetta e scrittrice palestinese:… -