“Si vive una volta sola”, una perla della tradizione agrodolce della commedia all’italiana (Di lunedì 17 maggio 2021) È un vero peccato che “Si vive una volta sola” l’ultimo film delaurentiisiano sia uscito solo su Amazon Prime: avrebbe meritato quelle belle platee pre-pandemiche, quelle stesse che arridevano ai Siani ed agli Zalone. Una vera perla della tradizione agrodolce della commedia all’italiana: con la sceneggiatura a tre mani Verdone-Giovanni Veronesi (e la collaborazione di Pasquale Plastino), e con la fotografia di Giovanni Canevari. Umberto Gastaldi (Carlo Verdone) è un chirurgo d’eccellenza che nel suo ospedale romano lavora con un gruppo d’elite: il suo secondo Corrado Pezzella (Max Tortora), leccaculo e cornuto, la strumentista Lucia Santilli (Anna Foglietta), bella e cornuta, e ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 17 maggio 2021) È un vero peccato che “Siuna” l’ultimo film delaurentiisiano sia uscito solo su Amazon Prime: avrebbe meritato quelle belle platee pre-pandemiche, quelle stesse che arridevano ai Siani ed agli Zalone. Una vera: con la sceneggiatura a tre mani Verdone-Giovanni Veronesi (e la collaborazione di Pasquale Plastino), e con la fotografia di Giovanni Canevari. Umberto Gastaldi (Carlo Verdone) è un chirurgo d’eccellenza che nel suo ospedale romano lavora con un gruppo d’elite: il suo secondo Corrado Pezzella (Max Tortora), leccaculo e cornuto, la strumentista Lucia Santilli (Anna Foglietta), bella e cornuta, e ...

