"Si sono lasciati, perché non lo dicono". Luca Onestini e Ivana Mrazova, soffiata pazzesca. Cosa c'è dietro il silenzio (Di lunedì 17 maggio 2021) Luca Onestini e Ivana Mrazova, che fine hanno fatto? Una relazione che ha senza dubbio incuriosito fin dall'inizio, ma di cui non si è più saputo molto. Ormai da mesi sopraggiungono sul web diverse segnalazioni in merito alla coppia. Dopo oltre tre anni di relazione, in molti hanno notato una certa distanza che nei rispettivi profili social non è stata mai smentita né confermata del tutto. Tra i vari rumor, a rompere il silenzio c'ha pensato la nota blogger. Su Luca Onestini e la sua Ivana, non poteva che intervenire Deianira Marzano, che durante un'intervista a Giada Di Miceli per "Non succederà più" su Radio Radio afferma: "È una coppia molto strana. Loro sono seguiti, ma singolarmente non insieme. perché noi li ...

