Sharon Stone | «La mascherina come il preservativo»

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 17 maggio 2021) La carriera, la vita, l’accurata premonizione di Muhammad Alì. Sharon Stone, ospite di Che tempo che fa, ha voluto ripercorrere i punti di svolta del proprio percorso, insieme umano e artistico. E, a Fabio Fazio, ha raccontato di un giorno lontano, il cui il pugile telefonò a suo padre. «Alì era al concorso di Miss Pennsylvania, mi ha vista e poi ha telefonato a mio padre e mi ha offerto una parte nel suo film. Mio padre ha risposto che non sarei mai stata un’attrice e che sarei andata all’università. Alì gli ha risposto che avrebbe potuto nascondermi, ma non sarebbe stato in grado di nascondere la mia luce: sarei diventata una star del cinema», ha ricordato l’attrice, cui «[Basic Instinct] ha cambiato il modo in cui la gente mi ha guardata e mi ha trattata, ma non penso abbia cambiato me o la mia vita».