Sharon Stone confessa: "L'ho fatto fare anche a mia madre"

Sharon Stone in collegamento dagli Usa con Che tempo che fa ha ammesso cosa fece da giovane insieme ai fratelli Sharon Stone (Getty Images)Ieri a Che tempo che fa, il programma di Fabio Fazio su RaiTre, l'ospite in collegamento è stata la diva di Hollywood Sharon Stone. La 63enne si aggiunge così alla lunga lista di personaggi noti del mondo dello spettacolo o della politica che il conduttore del programma sta collezionando con le sue interviste. Lo stesso Fazio è rimasto però spiazzato come tutti i telespettatori da casa quando l'attrice ha fatto una grande rivelazione: da giovane fece fumare marjuana alla mamma. Con i fratelli era normale fumare erba, ha spiegato, e lo facevano anche liberamente perché la mamma non era contraria.

