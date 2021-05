Serie Tv maggio: chiamami ancora amore ultimi episodi (Di lunedì 17 maggio 2021) Torniamo alla nostra rassegna delle Serie tv di maggio, oggi parliamo di una miniSerie televisiva italiana “chiamami ancora amore” diretta da Gianluca Maria Tavarelli e prodotta da Indigo Film e Rai Fiction. La Serie in onda su Rai1 dal 3 maggio è disponibile anche in streaming su Raiplay.it, al momento solo i primi due – dei sei- episodi. I protagonisti della Serie tv di maggio “chiamami ancora amore” sono: Anna, Greta Scarano, ed Enrico, Simone Liberati. Al centro della storia: il racconto di una dolorosa separazione tra due persone che si sono tanto amate appunto Anna ed Enrico, che stanno insieme da undici anni quando qualcosa inizia ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 17 maggio 2021) Torniamo alla nostra rassegna delletv di, oggi parliamo di una minitelevisiva italiana “” diretta da Gianluca Maria Tavarelli e prodotta da Indigo Film e Rai Fiction. Lain onda su Rai1 dal 3è disponibile anche in streaming su Raiplay.it, al momento solo i primi due – dei sei-. I protagonisti dellatv di” sono: Anna, Greta Scarano, ed Enrico, Simone Liberati. Al centro della storia: il racconto di una dolorosa separazione tra due persone che si sono tanto amate appunto Anna ed Enrico, che stanno insieme da undici anni quando qualcosa inizia ...

