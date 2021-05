Serie B, Venezia-Lecce 1-0: Forte regala il trionfo ai veneti, Corini punta il ritorno (Di lunedì 17 maggio 2021) Il Venezia si impone per 1-0 nel match contro il Lecce.Cittadella-Monza, Venturato: “Ottima gara, ma mancano altri 90?. Baldini? Ecco il suo segreto”Una sfida all'insegna dell'equilibrio quella andata in scena sul rettangolo verde del 'Penzo'. Occasioni da una parte e dall'altra, con la voglia di incidere che, tuttavia, è stata padrona soltanto della formazione di casa. I veneti, infatti, hanno portato a compimento un successo importante seppur non sia definitivo in ottica qualificazione.Serie B, Cittadella-Monza 3-0: Baldini schianta i brianzoli, ipoteca granata sulla finale playoffLa rete di Forte - siglata al 47' - consegna al Venezia il parziale della gara d'andata, con il verdetto definitivo che verrà tuttavia emanato tra tre giorni sul terreno di gioco del 'Via del Mare'. Uno ... Leggi su mediagol (Di lunedì 17 maggio 2021) Ilsi impone per 1-0 nel match contro il.Cittadella-Monza, Venturato: “Ottima gara, ma mancano altri 90?. Baldini? Ecco il suo segreto”Una sfida all'insegna dell'equilibrio quella andata in scena sul rettangolo verde del 'Penzo'. Occasioni da una parte e dall'altra, con la voglia di incidere che, tuttavia, è stata padrona soltanto della formazione di casa. I, infatti, hanno portato a compimento un successo importante seppur non sia definitivo in ottica qualificazione.B, Cittadella-Monza 3-0: Baldini schianta i brianzoli, ipoteca granata sulla finale playoffLa rete di- siglata al 47' - consegna alil parziale della gara d'andata, con il verdetto definitivo che verrà tuttavia emanato tra tre giorni sul terreno di gioco del 'Via del Mare'. Uno ...

Advertising

Gazzetta_it : #SerieB, semifinale di andata: #Forte spaventa il #Lecce: 1-0. Primo round al #Venezia, ma è tutto aperto - acffiorentina : L'ultima di Batistuta in Viola ? Con una tripletta il Re Leone stabilisce il record di gol segnati da un giocatore… - Mediagol : #SerieB, #Venezia-#Lecce 1-0: Forte regala il trionfo ai veneti, Corini punta il ritorno - Zanetti26553532 : RT @FcInterNewsit: Playoff Serie B, un altro ex interista uomo copertina: Forte decide Venezia-Lecce. Panchina per Esposito - FcInterNewsit : Playoff Serie B, un altro ex interista uomo copertina: Forte decide Venezia-Lecce. Panchina per Esposito -