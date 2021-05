Serie B, play off: Cittadella - Monza 3 - 0: tripletta per Baldini (Di lunedì 17 maggio 2021) Cittadella - Il Cittadella si aggiudica i primi 90 minuti del doppio confronto con il Monza : la squadra di Venturato si impone con il punteggio di tre reti a zero grazie alla tripletta messa a segno ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 17 maggio 2021)- Ilsi aggiudica i primi 90 minuti del doppio confronto con il: la squadra di Venturato si impone con il punteggio di tre reti a zero grazie allamessa a segno ...

Advertising

MediasetPlay : Özge Gürel è la protagonista di Mr Wrong - Lezioni d'amore, la serie prossimamente su Canale5 e su Mediaset Play In… - MediasetPlay : Da Can Yaman a Özge Gürel, chi sono gli interpreti della nuova serie in arrivo su Mediaset Play Infinity e su Canal… - bassairpinia : Futsal Serie A, quarti play off gara 3. La Sandro Abate è fuori, battuta 4-2 dalla Came Dosson. -… - sportli26181512 : Serie B, play off: Cittadella-Monza 3-0: tripletta per Baldini: La squadra di Venturato si aggiudica il primo round… - Sora24_it : Volley, play-off Serie C: Globo Bpf Sora sconfitta al Palapolsinelli. Marino s'impone 3-1 -