Serie B | Cittadella-Monza 3-0 | Baldini schianta i brianzoli | ipoteca granata sulla finale playoff

(Di lunedì 17 maggio 2021) Ilbatte per 3-0 ile si aggiudica l'andata della semidiB.Un trionfo in piena regola quello conseguito dagli uomini di Roberto Venturato, che con una prestazione maiuscola vedono vicina la qualificazione alla. Protagonista della serata Enrico, che dopo circa venti minuti dal calcio d'inizio sigla già i suoi primi due gol.Il- sull'onda di un comprensibile entusiasmo - non concede nulla o quasi aldi Christian Brocchi, che a cinque minuti dal termine dell'incontro subisce la rete che spegne le ultime speranze rimaste ai.Sempre, infatti, al minuto 85 mette il definitivo sigillo sul match, ...

Advertising

pisto_gol : Il Cittadella domina e batte 3:0 il Monza nell’andata della semi-finale play-off di serie B con una tripletta di En… - Gazzetta_it : Gol! Cittadella - AC Monza 2-0, rete di Baldini E. (CIT) - Gazzetta_it : Gol! Cittadella - AC Monza 3-0, rete di Baldini E. (CIT) - AndreaLazzer : RT @carmi_ne: Cittadella pazzesco, ogni anno è sempre là con un budget da squadra di mezza classifica di Serie C. poi vabbè inutile parlar… - Mediagol : #SerieB, #Cittadella-#Monza 3-0: Baldini schianta i brianzoli, ipoteca granata sulla finale playoff -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Cittadella

batte Monza 3 - 0 (2 - 0) nella partita d'andata delle semifinali dei Playoff del campionato diB, disputata allo stadio 'Pier Cesare Tombolato' di(Padova). I gol: nel primo tempo Baldini al 13' e al 22'; nel secondo tempo ancora Baldini al 40'. La partita di ritorno si ...Un autentico capolavoro e un'ipoteca seria sulla finale. Ilasfalta il Monza e si avvicina all' ultimo atto playoff che mette in palio l'ultimo posto inA dopo una partita perfetta. Il 3 - 0 del Tombolato incorona l'ennesimo capolavoro di ...Il Cittadella mette una serie ipoteca sul passaggio nella finale playoff di Serie B con la vittoria per 3-0 contro il Monza: tripletta di Baldini Il Cittadella mette una serie ipoteca sul passaggio ne ...StampaUn super Cittadella annienta il Monza nella semifinale d’andata dei playoff e vede la finale. È 3-0 il verdetto del Tombolato, frutto di una tripletta di Baldini (la prima da professionista, all ...