Serie A, Verona-Bologna 2-2: gol e spettacolo al Bentegodi. La classifica aggiornata (Di lunedì 17 maggio 2021) Il posticipo del lunedì sera di Serie A vede pareggiare Verona e Bologna 2-2.VIDEO Serie A, tutto negli ultimi 90?: chi andrà in Champions League? I possibili scenariUna partita tra due squadre che non hanno più nulla da dire a questo campionato, hanno disputato una stagione positiva centrando la salvezza con largo anticipo. L'Hellas dopo un grande girone d'andata ha subito una brusca frenata d'arresto che non gli ha permesso di continuare a rincorrere il sogno europeo, il Bologna invece si è confermato su ottimi livelli e con qualche innesto di valore potrebbe fare il decisivo salto di qualità. Il match è stato aperto e divertente, con le due compagini che si sono sfidate a viso aperto senza timore, facendo divertire gli appassionati. Le marcature per i padroni di casa sono arrivate grazie a Marco ... Leggi su mediagol (Di lunedì 17 maggio 2021) Il posticipo del lunedì sera diA vede pareggiare2-2.VIDEOA, tutto negli ultimi 90?: chi andrà in Champions League? I possibili scenariUna partita tra due squadre che non hanno più nulla da dire a questo campionato, hanno disputato una stagione positiva centrando la salvezza con largo anticipo. L'Hellas dopo un grande girone d'andata ha subito una brusca frenata d'arresto che non gli ha permesso di continuare a rincorrere il sogno europeo, ilinvece si è confermato su ottimi livelli e con qualche innesto di valore potrebbe fare il decisivo salto di qualità. Il match è stato aperto e divertente, con le due compagini che si sono sfidate a viso aperto senza timore, facendo divertire gli appassionati. Le marcature per i padroni di casa sono arrivate grazie a Marco ...

Advertising

sscnapoli : ?? | #NapoliVerona, ultima giornata di @SerieA, si giocherà domenica ore 20:45. ?? - sportli26181512 : Play off Serie B, Venezia-Lecce 1-0: Forte decide il primo round: Una rete in avvio di ripresa vale il successo dei… - AnsaVeneto : Serie A: Verona-Bologna 2-2. Palacio in gol nel finale pareggia gara equilibrata #ANSA - pasqualinipatri : Serie A, pari tra Verona e Bologna nel posticipo della 37ª giornata - CorSport : #VeronaBologna 2-2: commento al risultato della partita?? -