Serie A, risultati e classifica della penultima giornata (Di lunedì 17 maggio 2021) Il Milan ha pareggiato in casa contro il Cagliari e ora rischia di non qualificarsi in Champions League, la retrocessione del Benevento dipende dal Torino

