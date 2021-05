Serie A | posticipata a giugno la scadenza del pagamento degli stipendi di marzo

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 17 maggio 2021) Ladiè statadal 31 maggio al 31: decisione valida per tutti i club diA Buone notizie per i club diA. Il consiglio della Figc, riunito in mattinata, ha dato i via libera allo slittamento deldella rata didiA, accogliendo parzialmente la richiesta emersa in sede di assemblea della Lega. Gli emolumenti dislitteranno quindi potranno essere accreditati anziché entro il 31 maggio, il 30. L'articolo proviene da Calcio News 24.