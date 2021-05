Serie A, la Figc dice sì al rinvio del pagamento degli stipendi di marzo (Di lunedì 17 maggio 2021) Il consiglio federale della Figc ha deliberato il rinvio del pagamento della rata di marzo degli stipendi di Serie A di un mese, come richiesto dai club. L’iniziativa, in tal senso, era stata presa dall’Inter, poi tutti i club si erano accodati, trovandosi d’accordo all’unanimità sulla necessità di proroga. Oggi la Federazione ha approvato la richiesta. La scadenza del pagamento slitta quindi da maggio a giugno. I club di Serie A sono in trattativa anche per lo slittamento degli stipendi di aprile (deadline per il pagamento da spostare da giugno a luglio), maggio (da giugno a dicembre) e giugno (da settembre a dicembre). L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 17 maggio 2021) Il consiglio federale dellaha deliberato ildeldella rata didiA di un mese, come richiesto dai club. L’iniziativa, in tal senso, era stata presa dall’Inter, poi tutti i club si erano accodati, trovandosi d’accordo all’unanimità sulla necessità di proroga. Oggi la Federazione ha approvato la richiesta. La scadenza delslitta quindi da maggio a giugno. I club diA sono in trattativa anche per lo slittamentodi aprile (deadline per ilda spostare da giugno a luglio), maggio (da giugno ambre) e giugno (da settembre ambre). L'articolo ilNapolista.

