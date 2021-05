Serie A, la Figc accetta la richiesta dei club: rinviato il pagamento degli stipendi (Di lunedì 17 maggio 2021) La scadenza del pagamento degli stipendi slitta ufficialmente. Le società di Serie A lavorano per far sì che si posticipi anche l’erogazione degli stipendi di aprile, maggio e giugno, causa problemi economici determinati dall’emergenza Covid-19. Serie A, la Figc accetta la richiesta dei club: rinvio degli stipendi Il consiglio federale della Ficg si è riunito L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 17 maggio 2021) La scadenza delslitta ufficialmente. Le società diA lavorano per far sì che si posticipi anche l’erogazionedi aprile, maggio e giugno, causa problemi economici determinati dall’emergenza Covid-19.A, laladei: rinvioIl consiglio federale della Ficg si è riunito L'articolo Teleitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Gazzetta_it : Consiglio #Figc #Lotito dovrà cedere la #Salernitana entro il 25 giugno - Yuro_23 : RT @TuttoMercatoWeb: FIGC, adesso è ufficiale: approvata in Consiglio Federale la norma anti Superlega - napolista : Per il regolamento aveva un mese, ora ha due settimane in più: il termine ultimo per disfarsi del club e lasciarlo… - AMinghetti : RT @TuttoMercatoWeb: FIGC, adesso è ufficiale: approvata in Consiglio Federale la norma anti Superlega - genovesergio76 : RT @TuttoMercatoWeb: FIGC, adesso è ufficiale: approvata in Consiglio Federale la norma anti Superlega -