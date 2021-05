Serie A | la corsa Champions League | l’Atalanta non può perdere contro il Milan | adesso Napoli e Juve sono in pole

(Di lunedì 17 maggio 2021) La 37esima giornata del campionato diA è stata importantissima per gli obiettivi di, in particolar modo si è complicata la posizione delche rischia una clamorosa beffa. La squadra di Stefano Pioli non è andata oltre il pareggioil Cagliari, nonostante la salvezza già conquistata i sardi hanno giocato con il coltello tra i denti. E’ ancora pienamente inlantus, reazione della squadra di Andrea Pirlo che tra millemiche ha avuto la meglio dell’Inter con il risultato di 3-2. Si conferma in grandissima forma ilche ha sbancato Firenze, è fuori dallaal quarto posto la Lazio dopo la pesante sconfitta nel derbyla ...

Turno numero 33 per la Serie D in cui le genovesi vivono momenti diametralmente opposti. Serie A, Milan, Napoli e Juve in Champions se: tutte le possibilità delle tre squadre in corsa per la qualificazione.