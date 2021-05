Serie A, la corsa Champions League: l’Atalanta non può perdere contro il Milan, adesso Napoli e Juve sono in pole (Di lunedì 17 maggio 2021) La 37esima giornata del campionato di Serie A è stata importantissima per gli obiettivi di Champions League, in particolar modo si è complicata la posizione del Milan che rischia una clamorosa beffa. La squadra di Stefano Pioli non è andata oltre il pareggio contro il Cagliari, nonostante la salvezza già conquistata i sardi hanno giocato con il coltello tra i denti. E’ ancora pienamente in corsa la Juventus, reazione della squadra di Andrea Pirlo che tra mille polemiche ha avuto la meglio dell’Inter con il risultato di 3-2. Si conferma in grandissima forma il Napoli che ha sbancato Firenze, è fuori dalla corsa al quarto posto la Lazio dopo la pesante sconfitta nel derby contro la ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 17 maggio 2021) La 37esima giornata del campionato diA è stata importantissima per gli obiettivi di, in particolar modo si è complicata la posizione delche rischia una clamorosa beffa. La squadra di Stefano Pioli non è andata oltre il pareggioil Cagliari, nonostante la salvezza già conquistata i sardi hanno giocato con il coltello tra i denti. E’ ancora pienamente inlantus, reazione della squadra di Andrea Pirlo che tra millemiche ha avuto la meglio dell’Inter con il risultato di 3-2. Si conferma in grandissima forma ilche ha sbancato Firenze, è fuori dallaal quarto posto la Lazio dopo la pesante sconfitta nel derbyla ...

