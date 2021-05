Serie A, gol e spettacolo in Verona-Bologna: ora tocca a loro decidere la corsa Champions (Di martedì 18 maggio 2021) Verona (ITALPRESS) – Un punto a testa e decimo posto ancora da assegnare. Al Bentegodi, nel posticipo della penultima giornata di campionato, il Verona sciupa per due volte una rete di vantaggio e viene raggiunto sul 2-2 dal Bologna. Con il solo obiettivo di giocarsi la parte sinistra della classifica, le due squadre si sfidano a viso aperto sin dalle prime battute. Bastano 2? a Faraoni per trasformare in oro un tiro sporco di Gunter sugli sviluppi di un corner, il Bologna risponde ma Pandur per due volte dice di no con i piedi a Palacio e Sansone. Un pasticcio di Tomiyasu, invece, regala una punizione a due in area all'Hellas non sfruttata da Zaccagni, poi gli ospiti pareggiano il conto al 32?. Ancora una palla inattiva a far saltare il banco, De Silvestri non sbaglia sotto porta sull'assist di Soriano e fa 1-1. A ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 maggio 2021)(ITALPRESS) – Un punto a testa e decimo posto ancora da assegnare. Al Bentegodi, nel posticipo della penultima giornata di campionato, ilsciupa per due volte una rete di vantaggio e viene raggiunto sul 2-2 dal. Con il solo obiettivo di giocarsi la parte sinistra della classifica, le due squadre si sfidano a viso aperto sin dalle prime battute. Bastano 2? a Faraoni per trasformare in oro un tiro sporco di Gunter sugli sviluppi di un corner, ilrisponde ma Pandur per due volte dice di no con i piedi a Palacio e Sansone. Un pasticcio di Tomiyasu, invece, regala una punizione a due in area all'Hellas non sfruttata da Zaccagni, poi gli ospiti pareggiano il conto al 32?. Ancora una palla inattiva a far saltare il banco, De Silvestri non sbaglia sotto porta sull'assist di Soriano e fa 1-1. A ...

