Serie A femminile: Milan in Champions, rimandata la sfida salvezza (Di lunedì 17 maggio 2021) Serie A femminile: il Milan pareggia 0-0 al Ricci e conquista aritmeticamente la Champions League. Vince il San Marino a Bari La penultima giornata di Serie A femminile si apre con il pareggio al Ricci tra Sassuolo e Milan (0-0). Le rossonere conquistano meritatamente la qualificazione alla prossima Champions League. Grazie agli scontri diretti a favore: 2-0 all'andata. Nel pomeriggio la Fiorentina vince il derby contro l'Empoli e si assicura il quinto posto. La Viola potenzialmente potrebbe provare a strappare anche la quarta posizione, visto il successo della Juventus al Tre Fontane contro la Roma, ma prima dovrà battere il San Marino, in piena corsa per non retrocedere e sperare che la Lupa non vinca contro il Napoli. Pesante sconfitta dell'Inter in ...

