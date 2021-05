Serie A, 38esima giornata: pubblicato il calendario (Di lunedì 17 maggio 2021) La Serie A è giunta all’epilogo finale. Ufficializzate le date e gli orari dei match in programma per la 38esima ed ultima giornata La Serie A sta per concludersi, ormai manca soltanto la 38esima giornata che si disputerà tutta in questo week-end. E’ stato ufficializzato, infatti, il calendario dell’ultima giornata che partirà sabato 22 maggio con tre anticipi che si giocheranno in contemporanea alle 20:45: Cagliari-Genoa, Crotone-Fiorentina e Sampdoria-Parma. Di queste tre gare soltanto le prime due saranno trasmesse da Sky, mentre lo scontro tra la squadra di Ranieri e quella di D’aversa andrà in onda su Dazn. La 38esima giornata di Serie A proseguirà poi Domenica 23 maggio, e sarà alquanto ... Leggi su zon (Di lunedì 17 maggio 2021) LaA è giunta all’epilogo finale. Ufficializzate le date e gli orari dei match in programma per laed ultimaLaA sta per concludersi, ormai manca soltanto lache si disputerà tutta in questo week-end. E’ stato ufficializzato, infatti, ildell’ultimache partirà sabato 22 maggio con tre anticipi che si giocheranno in contemporanea alle 20:45: Cagliari-Genoa, Crotone-Fiorentina e Sampdoria-Parma. Di queste tre gare soltanto le prime due saranno trasmesse da Sky, mentre lo scontro tra la squadra di Ranieri e quella di D’aversa andrà in onda su Dazn. LadiA proseguirà poi Domenica 23 maggio, e sarà alquanto ...

Advertising

sa_ambro : RT @giuventinopazzo: ?? 38esima Giornata di Serie A ???? Juventus in Champions League se: •vince contro il Bologna (obbligo) •se Napoli perde/… - FootStatsCalcio : #VeneziaLecce, 38esima giornata di #SerieB 94/95, 2-1: Cerbone al 3’ e Pittana all’88’ per i locali, Notaristefano… - giuventinopazzo : ?? 38esima Giornata di Serie A ???? Juventus in Champions League se: •vince contro il Bologna (obbligo) •se Napoli per… - LPincia : RT @luciaguglielmi: Calcio Serie B 2021 38esima ed ultima giornata, ecco tutti i verdetti - luciaguglielmi : Calcio Serie B 2021 38esima ed ultima giornata, ecco tutti i verdetti -

Ultime Notizie dalla rete : Serie 38esima Milan, Napoli e Juve, in tre per due posti in Champions: le combinazioni L'ultima giornata di campionato, la 38esima, proporrà questo calendario: Atalanta - Milan, Bologna - Juventus e Napoli - Verona . Con una serie di combinazioni possibili , che andiamo ad analizzare ...

Serie A, Parma - Sassuolo 1 - 3: Conference League, si decide all'ultima giornata Sarà quindi decisiva la 38esima giornata in programma la prossima settimana, con la Roma che farà visita allo Spezia e il Sassuolo riceverà la Lazio. Vittoria importante per la squadra di De Zerbi , ...

Serie A, 38esima giornata: pubblicato il calendario ZON.it L'orario di Torino-Benevento La Lega serie A ha reso noto, come ha riferito il sito ufficiale granata, che la partita della 38esima giornata Torino-Benevento si disputerà domenica 23 maggio alle ore 20.45.

Il Crotone di Serse Cosmi saluta la Serie A e inguaia il Benevento Il Crotone di Serse Cosmi è ormai condannato alla serie B con 22 punti, a meno 10 dalla terz’ultima. Nella partita di ieri, gli squali, ormai certi della retrocessione, hanno affrontato il Benevento p ...

L'ultima giornata di campionato, la, proporrà questo calendario: Atalanta - Milan, Bologna - Juventus e Napoli - Verona . Con unadi combinazioni possibili , che andiamo ad analizzare ...Sarà quindi decisiva lagiornata in programma la prossima settimana, con la Roma che farà visita allo Spezia e il Sassuolo riceverà la Lazio. Vittoria importante per la squadra di De Zerbi , ...La Lega serie A ha reso noto, come ha riferito il sito ufficiale granata, che la partita della 38esima giornata Torino-Benevento si disputerà domenica 23 maggio alle ore 20.45.Il Crotone di Serse Cosmi è ormai condannato alla serie B con 22 punti, a meno 10 dalla terz’ultima. Nella partita di ieri, gli squali, ormai certi della retrocessione, hanno affrontato il Benevento p ...