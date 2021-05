Serena Grandi | “Ecco come ho scoperto che mio figlio era omosessuale”

(Di lunedì 17 maggio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è la prima ospite diBortone su Rai Uno insieme alche cosa ha raccontato. Oggi è un altro giorno è tornato in onda con una nuova puntata cheprima ospite ha visto in studio l’attrice e ilEdoardo, protagonisti di una lunga chiacchierata con la padrona di

altrogiornorai1 : RT @RMvoice1: @Serena_Grandi ed Edoardo mi piacciono davvero tanto. Mo' l'ho detto ?? #OggiEUnAltroGiorno - RMvoice1 : @Serena_Grandi ed Edoardo mi piacciono davvero tanto. Mo' l'ho detto ?? #OggiEUnAltroGiorno - Ema_poet : RT @altrogiornorai1: “Io ho passato dei momenti atroci” Edoardo Ercole parla del suo coming out insieme a sua mamma @Serena_Grandi #OggièU… - Vigilan54364787 : @Serena_Grandi noi veri fan ti vogliamo bene.... nn dar retta a certe persone cattive. Oggi pomeriggio da @serenabortone eri bellissima!! - donvitorap : .. . Vi stupisce che figlio di serena grandi ahahah ma normale frutto cade vicino albero -

Ultime Notizie dalla rete : Serena Grandi

Il figlio diha raccontato un curioso aneddoto sull'epoca della scuola: "C'era stata una controversia con l'insegnante di greco, forse non gli ero simpatico, e io ho preso e ho cambiato ...Williams batte la giovanissima Lisa Pigato in due set (6 - 3, 6 - 2) nel primo turno nel ...emozioni per Lisa, che riesce a vincere cinque ottimi game contro la numero 8 al mondo. LA ...Serena Grandi è la prima ospite insieme al figlio della nuova puntata di Oggi è un altro giorno con Serena Bortone padrona.Serena Grandi ospite assieme al figlio negli studi di Oggi è un altro giorno, programma in diretta su Rai Uno: ecco le sue parole ...