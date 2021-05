Sensazionale Iga Swiatek regina dell’Open d’Italia

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 17 maggio 2021) La giovane polacca Igaha realizzato una straordinaria prestazione vincendo la finalea Roma. Ha battuto nettamente Karolina Pliskova con il punteggio secco di 6-0 6-0 in soli 46 minuti. Neanche il tempo di scendere in campo e scaldarsi, potremmo dire. La campionessa 19enne, detentrice anche del titolodi Francia ha lasciato all’avversaria solo 13 punti in tutta la partita. Questo risultato le consentirà di entrare per la prima volta tra le migliori 10 tenniste del mondo. Una finale cortissima all’OpenNegli ultimi vent’anni, per la precisione dal 2000, solo quattro volte la finale di un torneo WTA si è conclusa con un doppio 6-0. Ma quella di Roma 2021 è anche la finale durata meno in termini di tempo dal torneo di Istanbul nel 2009. In ...