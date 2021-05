“Sempre al tuo fianco”. Deddy, dopo Amici la bella sorpresa: il messaggio arriva dall’interno della scuola più famosa della tv (Di lunedì 17 maggio 2021) Alla finale di Amici sono arrivati in cinque: tre cantanti (Aka7even, Deddy e Sangiovanni) e due ballerini (Giulia Stabile e Alessandro). Alla fine è stata Giulia ad aggiudicarsi l’edizione 2021 del talent condotto da Maria De Filippi. Una puntata piena di emozioni che si è conclusa con il trionfo della ballerina che nella finalissima ha battuto Sangiovanni (i due sono fidanzati). La gioia della ragazza è stata incontenibile ed anche il cantante, che ha vinto tanti premi, è stato felicissimo del suo trionfo. Se l’è giocata fino alla fine anche Deddy, uno dei tre cantanti arrivati alla finale. Il ragazzo di Settimo Torinese, 18 anni, ha accarezzato a lungo il sogno di alzare al cielo il trofeo. Deddy però lascia il ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 17 maggio 2021) Alla finale disonoti in cinque: tre cantanti (Aka7even,e Sangiovanni) e due ballerini (Giulia Stabile e Alessandro). Alla fine è stata Giulia ad aggiudicarsi l’edizione 2021 del talent condotto da Maria De Filippi. Una puntata piena di emozioni che si è conclusa con il trionfoballerina che nella finalissima ha battuto Sangiovanni (i due sono fidanzati). La gioiaragazza è stata incontenibile ed anche il cantante, che ha vinto tanti premi, è stato felicissimo del suo trionfo. Se l’è giocata fino alla fine anche, uno dei tre cantantiti alla finale. Il ragazzo di Settimo Torinese, 18 anni, ha accarezzato a lungo il sogno di alzare al cielo il trofeo.però lascia il ...

Advertising

Italbasket : ?? «Congratulazioni amore mio, tutto il tuo duro lavoro e i tuoi sacrifici sono stati ripagati. Ora sei nella Hall o… - LegaSalvini : ++ EMOZIONANTE! CAPITANO, SEMPRE AL TUO FIANCO! ++ Prosciolto per il caso #Gregoretti, saremo con te per il process… - ITERESI1 : @pomeriggio5 @carmelitadurso Grazie Barbara, di lottare da sempre, perché ognuno possa sentirsi libero nella vita d… - Massimo18783866 : RT @Miss_S_Fletcher: A lui ho sempre voluto bene e molti anni fa scrissi questo articolo dedicato a lui, Francesco per me e per noi è sempr… - lia_choi_jisu : @rvelvetsunshine posso restare sempre viva e vegeta ma soprattutto al tuo fianco? ???????? -