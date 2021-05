Semplici: «Ecco qual è stato il momento chiave della nostra stagione» (Di lunedì 17 maggio 2021) Leonardo Semplici, tecnico del Cagliari, commenta a “Tutti i convocati” la salvezza della sua squadra Il Cagliari continua a festeggiare la sua salvezza, arrivata dopo un campionato burrascoso e culminata in uno spettacolare miracolo sportivo, i cui meriti vanno anche se non soprattutto a Leonardo Semplici che è riuscito a far rinascere una squadra che in tanti davano ormai per spacciata. È proprio il tecnico rossoblù a commentare ai microfoni di “Tutti i convocati”, trasmissione di Radio24 news questo importante traguardo e la grande prestazione di ieri sera contro il Milan. IL CALCIO È QUESTO – «Il calcio è questo, bisogna fare ciò che è giusto sul campo. Il Milan veniva da un percorso eccezionale ma per rispetto di tutti era giusto fare la nostra partita, esattamente come accadrà domenica». CAGLIARI RINATO – «Il ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 17 maggio 2021) Leonardo, tecnico del Cagliari, commenta a “Tutti i convocati” la salvezzasua squadra Il Cagliari continua a festeggiare la sua salvezza, arrivata dopo un campionato burrascoso e culminata in uno spettacolare miracolo sportivo, i cui meriti vanno anche se non soprattutto a Leonardoche è riuscito a far rinascere una squadra che in tanti davano ormai per spacciata. È proprio il tecnico rossoblù a commentare ai microfoni di “Tutti i convocati”, trasmissione di Radio24 news questo importante traguardo e la grande prestazione di ieri sera contro il Milan. IL CALCIO È QUESTO – «Il calcio è questo, bisogna fare ciò che è giusto sul campo. Il Milan veniva da un percorso eccezionale ma per rispetto di tutti era giusto fare lapartita, esattamente come accadrà domenica». CAGLIARI RINATO – «Il ...

Advertising

ItaliaViva : Oggi finalmente ci sono le condizioni un nuovo sistema fiscale. Che sia innanzitutto più leggero e più semplice. C… - OdeonZ__ : Cagliari, Semplici: 'Abbiamo brindato alla salvezza. Ecco cosa è cambiato nella squadra' - GiulianaDaniel2 : RT @SlowFoodItaly: Le cause del declino delle colonie di api e impollinatori sono tante ma tutte riconducibili all'attività umana. Che ne d… - stefano997 : ? Se non basta la didattica tradizionale, qual è la proposta per contrastare la disortografia? ?? Ecco alcuni semp… - ilcirotano : Cagliari, Semplici: 'Abbiamo brindato alla salvezza. Ecco cosa è cambiato nella squadra' - -