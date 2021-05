Scuola, conto alla rovescia: trenta giorni al secondo esame di Maturità, come sarà il maxi colloquio (Di lunedì 17 maggio 2021) Circa 500mila gli iscritti. Le regole restano le stesse ma è stata reintrodotta l'ammissione cancellata nel 2020. Corsa a vaccinare i maturandi, il Lazio pronto all'open day entro il 2 giugno Leggi su repubblica (Di lunedì 17 maggio 2021) Circa 500mila gli iscritti. Le regole restano le stesse ma è stata reintrodotta l'ammissione cancellata nel 2020. Corsa a vaccinare i maturandi, il Lazio pronto all'open day entro il 2 giugno

Advertising

0rnellaB : RT @ProVitaFamiglia: Come ha giustamente sottolineato Vittorio Sgarbi, un conto è lottare contro la #discriminazione, un altro è indottrina… - Ste_Fav : @Ubiklandia @MarcelloLyotard Per me nn è così, nn si fermeranno alla coercizione. La storia insegna che fatto un pa… - ilCandido : RT @GildaInsegnanti: .@rinodime12 in diretta per @TecnicaScuola sugli infortuni a #scuola: 'In ambito contrattuale bisognerebbe tenere cont… - leahh44040292 : ma ci rendiamo conto che ogni volta che manco da scuola: -mancano 5 prof su 6 -se ne va la corrente -si fumano le c… - binielub : prof di filosofia conto su di lei per riavere le macchinette del caffè a scuola -