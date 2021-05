Scontro tra Fedez e il prete social: «Il rapper mi ha “fatto fuori”». Scoppia la polemica (video) (Di lunedì 17 maggio 2021) Scontro tra Fedez e il prete youtuber. «Fedez mi ha bloccato su Instagram. Che per le dinamiche dei social significa “fatto fuori” o “censurato”. Peccato, io non ce l’avevo assolutamente con lui». A dare l’annuncio su Instagram è stato don Alberto Ravagnani, il sacerdote di Busto Arsizio (nel Varesotto) diventato una star del mondo social lo scorso anno nel periodo del primo lockdown grazie ai suoi video. «Per dialogare bisogna essere in due: evidentemente non vuole farlo – ha proseguito il sacerdote nel post sul suo profilo – Io però rimango amichevole e disponibile». I due nei mesi scorsi si erano già scambiati pubblicamente dei messaggi, sempre su Instagram. In quel periodo i toni erano stati molto cordiali e in seguito il ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 17 maggio 2021)trae ilyoutuber. «mi ha bloccato su Instagram. Che per le dinamiche deisignifica “” o “censurato”. Peccato, io non ce l’avevo assolutamente con lui». A dare l’annuncio su Instagram è stato don Alberto Ravagnani, il sacerdote di Busto Arsizio (nel Varesotto) diventato una star del mondolo scorso anno nel periodo del primo lockdown grazie ai suoi. «Per dialogare bisogna essere in due: evidentemente non vuole farlo – ha proseguito il sacerdote nel post sul suo profilo – Io però rimango amichevole e disponibile». I due nei mesi scorsi si erano già scambiati pubblicamente dei messaggi, sempre su Instagram. In quel periodo i toni erano stati molto cordiali e in seguito il ...

