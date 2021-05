Scivoli | altalene | erba tagliata | ma il parco giochi curato dai cittadini viene chiuso perché mai collaudato Rischia pure ' Parco Totti'

(Di lunedì 17 maggio 2021)e percorsi attrezzati: c'è tutto, nell'areadi via Caterina Troiani, per far divertire i bambini. Ilè pronto da tempo, le famiglie della zona se ne prendono cura ...

Advertising

all4jjunie : io che mi stupivo quando nelle loro vecchie choreo facevano gli scivoli umani o le altalene umane E ORA IN QUESTO C… -

Ultime Notizie dalla rete : Scivoli altalene

leggo.it

e percorsi attrezzati: c'è tutto, nell'area giochi di via Caterina Troiani, per far divertire i bambini. Il parco è pronto da tempo, le famiglie della zona se ne prendono cura ...... prevedendo l'inserimento di spazi pavimentati con tappeti antitrauma sui quali saranno installate attrezzature ludiche quali, giostrine e torri. Le restanti zone saranno utilizzate ...Scivoli, altalene e percorsi attrezzati: c’è tutto, nell’area giochi di via Caterina Troiani, per far divertire i bambini. Il parco è pronto da tempo, le famiglie della ...Lorena LoiaconoScivoli, altalene e percorsi attrezzati: c'è tutto, nell'area giochi di via Caterina Troiani, per far divertire i bambini. Il parco è pronto da tempo, le famiglie della zona se ...