Scarlett Johansson: il marito la ricopre di slime durante il discorso agli MTV Movie & TV Awards 2021 (Di lunedì 17 maggio 2021) Scarlett Johansson ha ricevuto l'MTV Generation Award ricoperta dallo slime verde versatole in testa dal marito burlone. Nel corso della cerimonia degli MTV Movie and TV Awards 2021, Scarlett Johansson ha ricevuto il Generation Award, ma il discorso di ringraziamento dell'attrice è stato perturbato da una secchiata di slime versatale sulla testa dal marito Colin Jost. La reazione dell'attrice, che potete vedere nel video più sopra, non è stata delle migliori. Scarlett Johansson e Colin Jost sono sposati dallo scorso ottobre. I due si sono incontrati sul set del Saturday Night Live, in cui Jost lavora, e anche se apprezza la natura burlone del ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 17 maggio 2021)ha ricevuto l'MTV Generation Award ricoperta dalloverde versatole in testa dalburlone. Nel corso della cerimonia degli MTVand TVha ricevuto il Generation Award, ma ildi ringraziamento dell'attrice è stato perturbato da una secchiata diversatale sulla testa dalColin Jost. La reazione dell'attrice, che potete vedere nel video più sopra, non è stata delle migliori.e Colin Jost sono sposati dallo scorso ottobre. I due si sono incontrati sul set del Saturday Night Live, in cui Jost lavora, e anche se apprezza la natura burlone del ...

