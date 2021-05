Sassuolo | agente Muldur | «Su di lui big italiane e inglesi»

(Di lunedì 17 maggio 2021) L’gente di Mertha parlato del futuro del difensore del: le sue dichiarazioni ai microfoni di Kronen Zeitung Max Hagmayr,di Mert, ha parlato del futuro del difensore del. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Kronen Zeitung. «Siamo sempre in contatto con i migliori club italiani e, ma il trasferimento è sempre fallito a causa delle commissioni, vedremo in estate. Alsta bene e in nessun altro campionato potrebbe migliorare così sia dal punto di vista difensivo che da quello tattico». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo agente

Calcio News 24

... le sue dichiarazioni ai microfoni di Kronen Zeitung Max Hagmayr,di Mert Muldur, ha parlato del futuro del difensore del. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Kronen Zeitung. "Siamo ......tra i fedelissimi rossoneri coi quali ha esordito in Serie A il 25 ottobre 2015 contro il. Rimane solo la differenza tra domanda e offerta: l'del portiere, Mino Raiola , chiede 10 ...L’gente di Mert Muldur ha parlato del futuro del difensore del Sassuolo: le sue dichiarazioni ai microfoni di Kronen Zeitung Max Hagmayr, agente di Mert Muldur, ha parlato del futuro del difensore del ...Valenti 5.5 - In apnea quando Berardi lo punta, sbaglia tanti appoggi in fase di uscita. Defrel 6.5 - Piuttosto impalpabile per più di un’ora, sigla un gol molto bello in acrobazia a metà ripresa, rip ...