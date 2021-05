Sangiovanni e la dedica social a Giulia | dolci parole per la vincitrice di Amici | “Fiero di te”

(Di lunedì 17 maggio 2021) Sbaragliando i pronostici che vedevano inil vincitore della ventesima edizione didi Maria De Filippi, la ballerinaStabile si è aggiudicata il primo premio del talent e dunque la vittoria. Lei e il cantante hanno condiviso ogni istante del loro percorso nel programma, diventando i protagonisti di una delle storie d’amore più amate di quest’edizione. Ora che l’avventura nella scuola si è conclusa,continua a pensare alla sua, riservando per leimolto speciali.in finalissima: gli istanti prima del verdetto Sabato sera è andata in onda la finale di20, nel corso della quale ballerini e cantanti si sono scontrati un’ultima volta per cercare di ...

Lasocial dia Giulia dopo Amici Sabato 15 maggio 2021 su Canale 5 è andata in onda la finale della ventesima edizione di Amici . Una serata ricca di emozioni e colpi di scena che ...La vincitrice di 'Amici' torna sui social dove racconta le sue emozioni edelle parole speciali al fidanzatoSi è conclusa la ventesima edizione di Amici con la vittoria della ballerina Giulia Stabile che ha avuto la meglio nella finalissima contro il ...Giulia Stabile dopo la vittoria di Amici 20 ammette: "Non ho ancora realizzato" Anche per quest'anno Amici si è concluso, ma della vincitrice Giulia ...Giulia Stabile, ecco chi è la diciannovenne ballerina romana che ha vinto “Amici”. È vero? La sua voce l'ho sentita per la prima volta a 13 anni: si chiudeva in sé anche in sala, insicura. Mia mamma, ...