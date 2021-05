San Donato: dopo lo schianto sui binari, Andrea Deni ha chiamato il 112, consentendo così di fermare i treni (Di lunedì 17 maggio 2021) Il 48enne di Lodivecchio, deceduto a seguito del drammatico volo dal cavalcavia della Tangenziale est, ha contattato i soccorsi, così la linea ferroviaria è stata messa in sicurezza. Intanto proseguono le indagini e si attende l’esecuzione dell’autopsia Leggi su 7giorni.info (Di lunedì 17 maggio 2021) Il 48enne di Lodivecchio, deceduto a seguito del drammatico volo dal cavalcavia della Tangenziale est, ha contattato i soccorsi, così la linea ferroviaria è stata messa in sicurezza. Intanto proseguono le indagini e si attende l’esecuzione dell’autopsia

