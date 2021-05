Salvini non istigò gli haters contro Carola Rackete. Archiviata a Milano l’accusa contro il leader della Lega. A denunciarlo era stata la stessa comandante della Sea Watch 3 (Di lunedì 17 maggio 2021) Il gip di Milano Sara Cipolla, accogliendo la richiesta del pm Giancarla Serafini, ha disposto l’archiviazione dell’accusa di istigazione a delinquere contestata a Matteo Salvini, scaturita dalla denuncia di Carola Rackete, l’ex comandante della Sea Watch 3, presentata nell’estate del 2019 e relativa ad alcune esternazioni del leader della Lega, difeso dal Legale Claudia Eccher, sui suoi profili social e con le quali attaccava l’attivista tedesca. Salvini per quelle frasi, invece, è già a processo con l’accusa di diffamazione nei confronti di Rackete, assistita dall’avvocato Alessandro ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 17 maggio 2021) Il gip diSara Cipolla, accogliendo la richiesta del pm Giancarla Serafini, ha disposto l’archiviazione deldi istigazione a delinquere contea Matteo, scaturita dalla denuncia di, l’exSea3, presentata nell’estate del 2019 e relativa ad alcune esternazioni del, difeso dalle Claudia Eccher, sui suoi profili social e con le quali attaccava l’attivista tedesca.per quelle frasi, invece, è già a processo condi diffamazione nei confronti di, assistita dall’avvocato Alessandro ...

Advertising

LegaSalvini : Francesco #Storace: “In effetti Letta non ha torto. Come fa con legge Zan, Ius Soli e patrimoniale se c’è Salvini a… - fattoquotidiano : D’Alema: “Letta sul palco accanto a Salvini per Israele? C’è qualcosa che non funziona a sinistra” – Video - LegaSalvini : MIGRANTI, #SALVINI: 'NON POSSIAMO ESSERE IL CAMPO PROFUGHI D'EUROPA' - marialetiziama9 : RT @MariaLu91149151: L'aria che tira, Myrta Merlino demolisce Alessia Morani: 'Ti ho chiesto del Pd, non di Salvini'. Lei balbetta: che fig… - Emma25262283 : RT @MariaLu91149151: L'aria che tira, Myrta Merlino demolisce Alessia Morani: 'Ti ho chiesto del Pd, non di Salvini'. Lei balbetta: che fig… -