Salvini critica il Governo ma la Lega rimarrà all'interno della maggioranza ancora a lungo (Di lunedì 17 maggio 2021) Salvini lancia bordate quotidiane contro l'Esecutivo. È spaventato dai sondaggi e teme il sorpasso di Giorgia Meloni, ma adesso ha necessità di incoronare Draghi come Capo dello Stato Ci risiamo. Matteo Salvini lancia nuovamente strali contro il Governo con cadenza pressoché quotidiana. Ma sono diversi i tempi del Conte I, durante il quale aveva il vento dei sondaggi in poppa. Dalla crisi del Papeete ad oggi la Lega ha lasciato sul campo gran parte del consenso che aveva accumulato. Ed è nel tentativo disperato di riguadagnare terreno che Salvini tira la corda per anticipare le riaperture, parla nuovamente di migranti e addirittura cerca di dettare la linea a Draghi sulle riforme, innescando un aspro dibattito con il PD di Enrico Letta. In ultimo, come mossa acchiappalike, Salvini è ...

