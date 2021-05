Salviamo le piscine | l’appello degli sportivi italiani

(Di lunedì 17 maggio 2021) L’hashtag è #salviamolepiscine. L’obiettivo è evidente: riaprire prima possibile le piscine italiane, quelle coperte, quelle per gli allenamenti degli atleti, quelle per le bracciate di tutti i nuotatori. Federnuoto ha lanciato l’iniziativa. Chiede a tutti di postare qualcosa di blu alle 18 di oggi in concomitanza con le prime gare dell’Europeo di nuoto.

Il giorno della riapertura coincide con l'inizio della campagna di sensibilizzazione e protesta "le", lanciata dal Presidente della FIN Paolo Barelli https://www.federnuoto.it/home/...LEE, a proposito, è con l'hashtag #SalviamoLePiscine che troverà un momento concreto di visibilità lunedì 17 maggio quando, in coincidenza con la prima giornata dedicata al nuoto in ...L’obiettivo è evidente: riaprire prima possibile le piscine italiane, quelle coperte, quelle per gli allenamenti degli atleti, quelle per le bracciate di tutti i nuotatori. Federnuoto ha lanciato ...Ancora una volta l’Italia del nuoto sta regalando gioie, medaglie ed emozioni. Agli Europei di Budapest ogni giorno c’è una storia da raccontare attraverso i volto degli azzurri sempre competitivi al ...