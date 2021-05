Salvatore Milone | L’impresa green | un nuovo orizzonte per il futuro

Leggi su cronachesalerno

(Di lunedì 17 maggio 2021) di Carmine PecoraroMirko Milione è un giovanissimo imprenditore salernitano, che nonostante le difficoltà legate alla situazione pandemica per molti settori produttivi, non ha rinunciato a credere nel suo progetto: quello di puntare sul settore ingegneristico eco sostenibile. Un progetto che l’ingegnere Milione ha cominciato ad avviare a soli trent’anni, credendo nelle potenzialità dell’energia rinnovabile e dell’edilizia, portandolo avanti con determinazione ed impegno, sino a riuscire a realizzare oltre duecento progetti “verdi”. Qual è il suo settore imprenditoriale e i servizi offerti? «Ecs è l’acronimo di “Energia, Consulenza, Sicurezza”. Il nome della società è emblematico, infatti ci occupiamo sia della progettazione e realizzazione di impianti da fonti rinnovabili (in particolar modo impianti fotovoltatici) e di interventi di ...