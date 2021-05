Salvatore Esposito dà l’addio a Genny | cala il sipario su ‘Gomorra’

(Di lunedì 17 maggio 2021) “Addio. In questi casi non è mai facile trovare le parole giuste. Io voglio semplicemente ringraziare tutti coloro che hanno reso 8 anni fa tutto questo possibile. Ora vi toccherà aspettare un po’ per ‘Gomorra 5’ ma sappiate che, come sempre, ne varrà la pena!”.si è congedato con un post sui social dal personaggio che lo ha portato al successo e gli ha regalato la ribalta internazionale:Savastano, il rampollo della potente famiglia di camorra, protagonista della serie, insieme all’amico e antagonista, Ciro l’immortale, interpretato da Marco D’Amore. L’attore ha finito le riprese di ‘Gomorra 5’, la stagione che chiuderà quella che è probabilmente la serie italiana di maggiore successo internazionale del nuovo millennio, venduta in tutti i continenti, e che dovrebbe debuttare su Sky ...

