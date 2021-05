Salvatore Esposito addio a Genny Savastano di Gomorra | che succede al personaggio? “tutte le verità orribili”

(Di lunedì 17 maggio 2021)lascia per sempre il suodi “”. L’attore napoletano lo ha annunciato pubblicamente con un video messaggio sui social, in cui, con tanta commozione, ricorda questa bella esperienza e ringrazia tutti.e la fine di: l’al suoha scelto di comunicare … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

L'attore napoletano Salvatore Esposito dice addio a Genny Savastano, il personaggio di "Gomorra" che lo ha reso famoso. In un video pubblicato sul suo profilo Instagram, Salvatore Esposito, visibilmente commosso, dà appuntamento ... È trascorsa anche l'ultima giornata sul set di Salvatore Esposito, attore che ha dato vita al personaggio di Gennaro Savastano. GUARDA –> Gomorra 5, set a Ponticelli: c'è ...