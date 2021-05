Salute: Oms, lavorare più di 55 ore a settimana aumenta rischi ictus e morte (Di lunedì 17 maggio 2021) Roma, 17 mag. (Adnkronos Salute) - lavorare 55 ore o più a settimana aumenta il rischio ictus del 35% e quello di morte del 17%, rispetto alle 35-40 ore di lavoro a settimana. A lanciare l'allarme è l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) insieme all'Organizzazione internazionale del lavoro (Oil), in una ricerca pubblicata su 'Environment International'. Nel 2016, rilevano le due organizzazioni, 398mila persone sono morte per ictus e 347mila per una malatia cardiaca dopo aver lavorato almeno 55 ore a settimana. Tra il 2000 e il 2016 il numero di decessi per malattie cardiache legate a orari di lavoro prolungati è aumentato del 42%, dato che si attesta al 19% per gli ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 maggio 2021) Roma, 17 mag. (Adnkronos) -55 ore o più aildel 35% e quello didel 17%, rispetto alle 35-40 ore di lavoro a. A lanciare l'allarme è l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) insieme all'Organizzazione internazionale del lavoro (Oil), in una ricerca pubblicata su 'Environment International'. Nel 2016, rilevano le due organizzazioni, 398mila persone sonopere 347mila per una malatia cardiaca dopo aver lavorato almeno 55 ore a. Tra il 2000 e il 2016 il numero di decessi per malattie cardiache legate a orari di lavoro prolungati èto del 42%, dato che si attesta al 19% per gli ...

Advertising

beteljeuse1969 : RT @LaVeritaWeb: In una missiva del 9 marzo 2020, il direttore Tedros Adhanom Ghebreyesus accontenta il ministro e incarica Ranieri Guerra:… - DeLuigi75 : RT @Pepppe862375p04: Ranieri guerra e'sempre direttore vicario OMS, come speranza sempre ministro della salute. Ho detto tutto. - oldo_bis : RT @Pepppe862375p04: Ranieri guerra e'sempre direttore vicario OMS, come speranza sempre ministro della salute. Ho detto tutto. - Mary_Cric : @Anarcorvopunk77 @FrankJack90 @perchetendenza In realtà sto leggendo che OMS l'ha rimossa dai disturbi e classifica… - ADUC1 : #Lavorare piu' di 55 ore a settimana aumenta il rischio di morte -