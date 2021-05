Sallusti, addio al Giornale: “Niente rancori, ora nuove sfide” (Di lunedì 17 maggio 2021) “A volte le cose sono più semplici di come appaiono o di come si vorrebbe farle apparire. E questo mio ultimo giorno da direttore del Giornale dopo dodici anni di servizio è esattamente così”. Lo scrive Alessandro Sallusti in un fondo in prima pagina sul ‘Giornale’ con il quale, dopo 12 anni, si congeda da direttore del quotidiano. “Per provare a spiegarlo – scrive Sallusti – prendo in prestito un capitolo dell’ultimo romanzo di uno dei miei scrittori preferiti, Fabio Genovesi (‘Il calamaro gigante’, edizione Feltrinelli) in cui l’autore (che dopo la passione per la scrittura ha quella per il ciclismo, per cui c’è da fidarsi) fa girare la storia attorno al concetto che ‘il più grande regalo che possiamo fare a noi stessi, forse, è mai dire ‘ormai””. “Ecco, giunto dove sono – continua Sallusti – potrei ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 17 maggio 2021) “A volte le cose sono più semplici di come appaiono o di come si vorrebbe farle apparire. E questo mio ultimo giorno da direttore deldopo dodici anni di servizio è esattamente così”. Lo scrive Alessandroin un fondo in prima pagina sul ‘’ con il quale, dopo 12 anni, si congeda da direttore del quotidiano. “Per provare a spiegarlo – scrive– prendo in prestito un capitolo dell’ultimo romanzo di uno dei miei scrittori preferiti, Fabio Genovesi (‘Il calamaro gigante’, edizione Feltrinelli) in cui l’autore (che dopo la passione per la scrittura ha quella per il ciclismo, per cui c’è da fidarsi) fa girare la storia attorno al concetto che ‘il più grande regalo che possiamo fare a noi stessi, forse, è mai dire ‘ormai””. “Ecco, giunto dove sono – continua– potrei ...

