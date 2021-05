Salernitana, Lotito obbligato a vendere entro il 25 giugno: i dettagli (Di lunedì 17 maggio 2021) Il Consiglio della FIGC ha preso una decisione riguardo la Salernitana e il presidente Lotito. I dettagli Cominciano a trapelare alcune indiscrezioni importanti dal Consiglio della FIGC. Infatti, sembra che sia già stata presa la decisione della Federazione in merito alla Salernitana e al presidente Claudio Lotito. Il patron della Lazio dovrà vendere il club campano entro il 25 giugno 2021: in caso contrario, la squadra allenata da Castori non potrà partecipare al campionato di Serie A 2021-2022. Una situazione delicata, in cui il numero uno biancoceleste dovrà fare delle scelte importanti entro poco più di un mese. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 17 maggio 2021) Il Consiglio della FIGC ha preso una decisione riguardo lae il presidente. ICominciano a trapelare alcune indiscrezioni importanti dal Consiglio della FIGC. Infatti, sembra che sia già stata presa la decisione della Federazione in merito allae al presidente Claudio. Il patron della Lazio dovràil club campanoil 252021: in caso contrario, la squadra allenata da Castori non potrà partecipare al campionato di Serie A 2021-2022. Una situazione delicata, in cui il numero uno biancoceleste dovrà fare delle scelte importantipoco più di un mese. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

marcoconterio : ??? Claudio #Lotito avrà fino al 25 giugno per vendere la #Salernitana. Impossibile avere due società nella stessa c… - CB_Ignoranza : La Salernitana è ufficialmente in Serie A. #Salernitana #SerieA #Lotito - SerieBNewsCom : ?? La #Figc ha deciso: c’e tempo fino a giugno per pagare gli stipendi di marzo dei calciatori. Non solo: #Lotito ob… - ottopagine : Lotito dovrà cedere la Salernitana entro il 25 giugno #Salerno - VerFilippo : Consiglio #FIGC: Claudio #Lotito ha tempo fino al 25 giugno per vendere la #Salernitana. Non dovesse trovare un acq… -