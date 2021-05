Salernitana, Gravina: “Rischia la non iscrizione in Serie A, Lotito lo sapeva benissimo” (Di lunedì 17 maggio 2021) “Il proprietario della Salernitana sapeva benissimo che si sarebbe arrivati a questa situazione e noi non entriamo nel merito della proprieta’. Abbiamo solamente sancito un principio che si conosce dal 2013. Oggi manderemo una notifica al presidente Lotito sull’impossibilita’ di iscrivere due squadre nella stessa categoria”. Ne ha parlato il numero uno della Figc, Gabriele Gravina, a margine del consiglio federale odierno. “Non ci saranno sanzioni ulteriori – ha aggiunto Gravina – ma c’e’ il rischio di non potersi iscrivere al campionato. Le norme sono chiare. Ma noi non siamo la controparte della Salernitana. Noi vogliamo la Salernitana in A perche’ se l’e’ meritata”. Il termine ultimo per porre fine al perdurare della posizione di controllo (diretto ... Leggi su sportface (Di lunedì 17 maggio 2021) “Il proprietario dellache si sarebbe arrivati a questa situazione e noi non entriamo nel merito della proprieta’. Abbiamo solamente sancito un principio che si conosce dal 2013. Oggi manderemo una notifica al presidentesull’impossibilita’ di iscrivere due squadre nella stessa categoria”. Ne ha parlato il numero uno della Figc, Gabriele, a margine del consiglio federale odierno. “Non ci saranno sanzioni ulteriori – ha aggiunto– ma c’e’ il rischio di non potersi iscrivere al campionato. Le norme sono chiare. Ma noi non siamo la controparte della. Noi vogliamo lain A perche’ se l’e’ meritata”. Il termine ultimo per porre fine al perdurare della posizione di controllo (diretto ...

