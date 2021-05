Sacchi: 'La Juve non è guarita all'improvviso. E i giocatori la smettano di accerchiare l'arbitro...' (Di lunedì 17 maggio 2021) Commenta per primo Intervenuto a gazzetta.it , Arrigo Sacchi ha detto la sua sull'ultimo week - end di campionato: 'La Juve va a Bologna. I ragazzi di Mihajlovic hanno fatto un'ottima stagione, a volte sono un po' giocherelloni e ... Leggi su calciomercato (Di lunedì 17 maggio 2021) Commenta per primo Intervenuto a gazzetta.it , Arrigoha detto la sua sull'ultimo week - end di campionato: 'Lava a Bologna. I ragazzi di Mihajlovic hanno fatto un'ottima stagione, a volte sono un po' giocherelloni e ...

Advertising

FcInterNewsit : Sacchi: 'I giocatori della Juve devono smetterla di accerchiare l'arbitro. Pari con l'Inter non sarebbe stato uno s… - V_per_Vendemmia : @cmdotcom Sacchi sei rincoglionito e fazioso ,tanto è vero che l espulsione in Europa per proteste se le beccata vi… - napolista : Alla - storia_juventus : Arrigo #Sacchi: “#Juve, smettila di accerchiare l’arbitro. Quello dei giocatori bianconeri è un comportamento poco… - sportli26181512 : Sacchi: 'La Juve non è guarita all'improvviso. E i giocatori la smettano di accerchiare l'arbitro...': Intervenuto… -