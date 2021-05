Ryanair:chiude l'anno in rosso di 815 milioni, pesa covid (Di lunedì 17 maggio 2021) Ryanair ha registrato una perdita di 815 milioni di euro per l'anno terminato il 31 marzo, rispetto al profitto di 1 miliardo euro l'anno precedente. Il traffico è sceso dell'81% a 27,5 milioni, ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 17 maggio 2021)ha registrato una perdita di 815di euro per l'terminato il 31 marzo, rispetto al profitto di 1 miliardo euro l'precedente. Il traffico è sceso dell'81% a 27,5, ...

Advertising

giornaleradiofm : Approfondimenti: Ryanair:chiude l'anno in rosso di 815 milioni, pesa covid: (ANSA) - MILANO, 17 MAG - Ryanair ha re… - DAmboldi : RT @_DAGOSPIA_: LA PANDEMIA HA TARPATO LE ALI A RYANAIR: LA COMPAGNIA LOW COST HA PERSO 815 MILIONI E CHIUDE L’ANNO - _DAGOSPIA_ : LA PANDEMIA HA TARPATO LE ALI A RYANAIR: LA COMPAGNIA LOW COST HA PERSO 815 MILIONI E CHIUDE L’ANNO… - fisco24_info : Ryanair:chiude l'anno in rosso di 815 milioni, pesa covid: Traffico ridotto dell'81%. Ricavi scendono a 1,6 miliardi - iconanews : Ryanair:chiude l'anno in rosso di 815 milioni, pesa covid -