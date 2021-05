Ryanair | esercizio chiuso in perdita di 815 milioni di euro

(Di lunedì 17 maggio 2021) (Teleborsa) – La compagnia aerea irlandeseha registrato unadi 815dinell’il 31 marzo 2021, rispetto ad un utile di 1.002nell’anno prima. La maggiore low-costpea ha reso comunicato ricavi in calo dell’81% a 1,64 miliardi diper l’intero anno, in linea con il calo del traffico a soli 27,5da 149(pre-Covid-19). Le entrate da servizi ancillari hanno prodotto una performance solida, sottolinea la società, poiché più passeggeri hanno scelto l’imbarco prioritario e posti riservati, con un conseguente aumento dell’11% della spesa per passeggero a quasi 22. I costi sono diminuiti del 66%. A causa di una ...

Ultime Notizie dalla rete : Ryanair esercizio

