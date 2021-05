Ryanair contro le agenzie online | «Per risparmio e sicurezza | prenotate da noi»

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 17 maggio 2021) Ryanair compie un altro passo, anzi due, nella sua personale battaglia contro le OTA – le online travel agencies come lastminute.com, eDreams, Kiwi, Opodo e Volagratis che vendono voli aerei, pacchetti vacanze, soggiorni in hotel e tour guidati. Si tratta di un business esploso negli ultimi anni pre-pandemia, anche grazie alle scelte di acquisto della generazione Y, i Millennials, sempre più alla ricerca di soluzioni travel smart in grado di coniugare basso prezzo, elevata usabilità del servizio e alta esperienzialità del prodotto acquistato. Così, tanti di loro si sono ritrovati a prenotare voli low cost non direttamente sui canali ufficiali delle compagnie aeree, ma su siti esterni, ben pubblicizzati e sostenuti da campagne di marketing aggressive. Secondo Ryanair si tratta di una scelta sbagliata: questi siti web proporrebbero infatti prezzi più alti dei biglietti e metterebbero a rischio eventuali rimborsi in caso di problemi o cancellazioni del volo. È effettivamente così?