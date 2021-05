Russia, uomo accoltella passanti a Ekaterinburg: 3 morti (Di lunedì 17 maggio 2021) A Ekaterinburg un uomo armato con un coltello ha attaccato i passanti in un parco, uccidendo tre persone. La zona è stata isolata da agenti di polizia e membri della Guardia Nazionale. Secondo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 17 maggio 2021) Aunarmato con un coltello ha attaccato iin un parco, uccidendo tre persone. La zona è stata isolata da agenti di polizia e membri della Guardia Nazionale. Secondo ...

jobwithinternet : RT @MediasetTgcom24: Russia, uomo accoltella passanti a Ekaterinburg: 3 morti #russia - Andyphone : RT @MediasetTgcom24: Russia, uomo accoltella passanti a Ekaterinburg: 3 morti #russia - MediasetTgcom24 : Russia, uomo accoltella passanti a Ekaterinburg: 3 morti #russia

