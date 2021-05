Russia, uomo accoltella e uccide 3 persone a Ekaterinburg, arrestato: è ferito (Di lunedì 17 maggio 2021) Un uomo armato con un coltello ha attaccato i passanti in mattinata nel parco vicino alla stazione ferroviaria di Ekaterinburg (Russia), uccidendo tre persone. Lo riferisce la testata E1.ru, ripresa... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 17 maggio 2021) Unarmato con un coltello ha attaccato i passanti in mattinata nel parco vicino alla stazione ferroviaria di),ndo tre. Lo riferisce la testata E1.ru, ripresa...

Advertising

infoiteconomia : Russia, uomo accoltella passanti: 3 morti, non si tratterebbe di terrorismo - TuttoQuaNews : RT @Agenzia_Ansa: A Ekaterinburg, in Russia, un uomo armato di coltello ha attaccato i passanti, uccidendo tre persone. L'aggressore sarebb… - TuttoQuaNews : RT @repubblica: Russia, un uomo accoltella i passanti in un un parco di Ekaterinburg: 3 morti - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: A Ekaterinburg, in Russia, un uomo armato di coltello ha attaccato i passanti, uccidendo tre persone. L'aggressore sarebb… - fisco24_info : Russia: accoltella i passanti a Ekaterinburg, 3 morti: Media: 'L'uomo è stato ferito e fermato dalla polizia' -