Ruby ter, i legali di Berlusconi depositano una nuova istanza di legittimo impedimento per motivi di salute: verso un nuovo rinvio (Di lunedì 17 maggio 2021) Silvio Berlusconi è stato dimesso sabato scorso dall’ospedale San Raffaele, ma i suoi legali hanno depositato una nuova istanza di legittimo impedimento per motivi di salute al tribunale di Milano. L’udienza di mercoledì prossimo del processo Ruby ter va dunque verso un nuovo rinvio. Nel procedimento Berlusconi è imputato insieme ad altre 28 persone, tra le quali molte delle ospiti delle serate di Arcore: secondo l’accusa hanno dichiarato il falso, perché pagate, negli altri processi sul caso Ruby. Anche la prossima udienza, dunque, si terrà in Tribunale a Milano, davanti alla settima penale, e non nella maxi aula della Fiera, dove si svolgono le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 maggio 2021) Silvioè stato dimesso sabato scorso dall’ospedale San Raffaele, ma i suoihanno depositato unadiperdial tribunale di Milano. L’udienza di mercoledì prossimo del processoter va dunqueun. Nel procedimentoè imputato insieme ad altre 28 persone, tra le quali molte delle ospiti delle serate di Arcore: secondo l’accusa hanno dichiarato il falso, perché pagate, negli altri processi sul caso. Anche la prossima udienza, dunque, si terrà in Tribunale a Milano, davanti alla settima penale, e non nella maxi aula della Fiera, dove si svolgono le ...

