RSA. Operatori Non Vaccinati Contro Il Covid Saranno Licenziati: Il Tribunale Respinge Ricorso. (Di lunedì 17 maggio 2021) Le dirigenze delle RSA hanno ragione. Operatori non Vaccinati Contro il Covid Saranno Licenziati: il Tribunale Respinge Ricorso. Egr. Direttore di AssoCareNews.it, volevo segnalarvi un servizio uscito pochi giorni fa su Repubblica e firmato da Enrico Ferro. Nel pezzo si fa riferimento alla decisione del Tribunale del Lavoro di Belluno di “assolvere” le direzioni delle Residenze Sanitarie Assistenziali e delle case di riposo venete relativamente alla possibilità di licenziare Medici, Infermieri, OSS, Professioni Sanitarie e altri Operatori non Vaccinati Contro il Coronavirus. Si tratta di una decisione che per molti può sembrare assurda, ma che a mio avviso è giusta. ... Leggi su cityroma (Di lunedì 17 maggio 2021) Le dirigenze delle RSA hanno ragione.nonil: il. Egr. Direttore di AssoCareNews.it, volevo segnalarvi un servizio uscito pochi giorni fa su Repubblica e firmato da Enrico Ferro. Nel pezzo si fa riferimento alla decisione deldel Lavoro di Belluno di “assolvere” le direzioni delle Residenze Sanitarie Assistenziali e delle case di riposo venete relativamente alla possibilità di licenziare Medici, Infermieri, OSS, Professioni Sanitarie e altrinonil Coronavirus. Si tratta di una decisione che per molti può sembrare assurda, ma che a mio avviso è giusta. ...

Advertising

RaiNews : Operatori non vaccinati, anziani non accuditi, farmaci scaduti, sovraffollamento. E' quanto hanno trovato i Carabin… - advgiornalista : RT @AssoCare: Le dirigenze delle RSA hanno ragione. Operatori non vaccinati contro il Covid saranno licenziati: il tribunale respinge ricor… - AssoCare : Le dirigenze delle RSA hanno ragione. Operatori non vaccinati contro il Covid saranno licenziati: il tribunale resp… - AssoCare : Le dirigenze delle RSA hanno ragione. Operatori non vaccinati contro il Covid saranno licenziati: il tribunale resp… - essedc : Il gran pasticcio dell’obbligo vaccinale per gli operatori sanitari -