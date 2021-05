(Di lunedì 17 maggio 2021) Continuano a susseguirsi le voci di un possibile addio alla Juventus di Cristiano. Ad alimentare questa possibilità ecco le immagini di Per Sempre Calcio che ha pubblicato un video nel quale ...

Advertising

sportli26181512 : Ronaldo e il mistero delle auto traslocate: parla il vicino: Le dichiarazioni di Luciano Saroglia sulle macchine de… - annanamia : Disastro Juve, umiliata dal Milan e sempre più lontana dalla Champions. Pirlo il più grande errore di Agnelli… -

Ultime Notizie dalla rete : Ronaldo mistero

Corriere dello Sport.it

È indubbio che lo stipendio di Cristianosia molto elevato e la Juventus probabilmente ha bisogno di fare cassa. Partendo da questo presupposto, quanto avvenuto a Torino nella notte di sabato ...... il fatto che queste abbandonino i garage verso nuova destinazione potrebbe significare l'opposto, che l'avventura di Cristianoin bianconero sia giunta al capolinea. Di certo non un segnale ...Da giovane promessa ad attuale incompiuto: una stagione in chiaroscuro. Pirlo nella finale di Coppa Italia di mercoledì contro l’Atalanta potrebbe ripartire dal… Sassuolo. Nei 180’ contro la squadra d ...Calciomercato Juventus, arriva una svolta importante sul futuro di Mauro Icardi: il bomber nel mirino dei bianconeri ma non solo ...